Giovedì 28 Agosto 2025, ore 15.12
Piazza Affari: scambi negativi per Saipem
Migliori e peggiori
,
In breve
28 agosto 2025 - 12.30
Sottotono la
società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che passa di mano con un calo del 2,76%.
Titoli e Indici
Saipem
-2,28%
