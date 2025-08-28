Pomodoro, Squeri (DG Steriltom): “Presentiamo Quinto Bilancio Sostenibilità. Chiusura con fatturato in crescita"

(Teleborsa) -con un fatturato di più di 230 milioni di euro e presenta il quinto Bilancio di sostenibilità”. Lo comunica in una notaDirettore Generale del Gruppo Steriltom.ono proseguite le sfide che hanno caratterizzato anche gli anni precedenti: dai conflitti geopolitici, all’inflazione diffusa e non ultima la crisi climatica. La campagna 2024 è stata una campagna di trasformazione dura e con molteplici criticità dal punto di vista climatico. Questi eventi - prosegue - hanno sottolineato ancor più l'importanza di mantenere un equilibrio tra le tre dimensioni della sostenibilità - sociale, ambientale ed economica - e ha reso ancora più essenziale la gestione operativa quotidiana di tutti questi aspetti”.- aggiunge Squeri - nel corso del 2024 Steriltom ha raggiunto importanti traguardi. In occasione del suo novantesimo compleanno, infatti, il Gruppo ha avviato un processo di rebranding per darsi una nuova identità, realizzando un logo più armonico e moderno. Con il motto “Taste the Care”, Steriltom vuole esprimere il concetto di cura a 360°: cura dei dipendenti e dei collaboratori, affinché siano fieri di far parte della “famiglia”, cura dei clienti e di tutti gli stakeholder, affinché siano orgogliosi di lavorare con l’azienda, cura del pomodoro e di chi lo coltiva, per avere una materia prima sana e di qualità e cura dell’ambiente, per salvaguardare la biodiversità e tutelare il territorio”.“Per quanto riguarda- continua il Direttore Generale - nel 2024 il Gruppo ha avviato l’iter per l’ottenimento della Certificazione di Parità di Genere (UNI PdR 125:2022) a testimonianza dell’impegno che dedica nel valorizzare le persone, senza alcuna discriminazione. Continuano inoltre le attività di prevenzione di prossimità nei vari siti, come lo screening in rosa per la prevenzione al tumore al seno”.“Sul fronte ambientale, poi, il Gruppo ha ottenuto la certificazione ISCC Plus (International Sustainability & Carbon Certification), la quale testimonia la volontà nel creare prodotti sostenibili grazie a un sistema di tracciabilità lungo tutta la catena di fornitura. I consumi energetici - sottolinea Squeri - sono diminuiti grazie all’acquisto di macchinari tecnologicamente avanzati e a basso impatto ambientale e all’utilizzo di energia solare. Nel corso dell’anno è stato attivato un nuovo impianto fotovoltaico da 1,5 Mgw che raddoppia la potenza esistente nei due stabilimenti. Sono inoltre stati“Steriltom, azienda familiare da più di 90 anni - conclude Squeri -