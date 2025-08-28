Sabaf, Equita abbassa target price e conferma Buy

Equita

Sabaf

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 21 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, confermando la".Il broker hache hanno rivisto al ribasso con i risultati 1H la domanda di mercato per il FY25 (ora attesa al più flat o leggermente negativa in tutte le macro-aree geografiche, da flat/leggermente positiva) e commentato in particolare di mercati europei ancora stagnanti e fermi sui minimi dal 2019 e di maggiore incertezza in NA e LatAm.Questi elementi continuano ad essere, secondo Equita,per Sabaf 1) dal contributo dei progetti strategici (in particolare ramp-up di Messico e in misura minore India) che possono portare la società a guadagnare quote di mercato e 2) a livello di margini, da un trend recente più favorevole (indebolimento rispetto all'EUR) della TRY."Il titolo oggi tratta a 6,1-5,4x EV/EBITDA, 12-10x EV/EBIT e 14-12x PE 2025-26 - si legge nella ricerca - Le, visto il ciclo ancora sui minimi, anche se momentum degli utili nel 2025 (atteso flattish) e visibilità sulla ripresa 2026 non sono ancora di pieno supporto al re-rating".