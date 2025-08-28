USA, richieste sussidi disoccupazione calano più delle attese

(Teleborsa) - Scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione
negli USA
. Nella settimana al 23 agosto, i "claims
" sono risultati pari a 229 mila unità, in calo di 5.000 unità rispetto alle 234 mila (riviste da 235 mila) della settimana precedente e rispetto alle 231 mila unità attese.
La media delle ultime quattro settimane
- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano
- si è assestata a 228.500 unità, in aumento di 2.500 unità rispetto nella settimana precedente (226.000 unità, riviste da 226.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.
Infine, nella settimana al 16 agosto, le richieste continuative di sussidio
si sono attestate a 1.954.000, in calo di 7 mila unità rispetto alla settimana precedente e inferiori alle 1.970.000 attese.(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)