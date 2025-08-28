USA, richieste sussidi disoccupazione calano più delle attese

(Teleborsa) - Scendono più delle attese lenegli. Nella settimana al 23 agosto, i "" sono risultati pari a 229 mila unità, in calo di 5.000 unità rispetto alle 234 mila (riviste da 235 mila) della settimana precedente e rispetto alle 231 mila unità attese.La- in base ai dati del- si è assestata a 228.500 unità, in aumento di 2.500 unità rispetto nella settimana precedente (226.000 unità, riviste da 226.250). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 16 agosto, lesi sono attestate a 1.954.000, in calo di 7 mila unità rispetto alla settimana precedente e inferiori alle 1.970.000 attese.