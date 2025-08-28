Milano 17:11
USA, vendite case in corso in calo dello 0,4% in linea con attese a luglio

(Teleborsa) - Calano le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.

Nel mese di luglio, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un decremento dello 0,4% su base mensile, portandosi a quota 71,7 punti dopo il -0,8% registrato a giugno.

Il dato è in linea con le previsioni degli analisti.
