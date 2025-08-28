USA, vendite case in corso in calo dello 0,4% in linea con attese a luglio

(Teleborsa) - Calano le compravendite di abitazioni
negli Stati Uniti
, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare
e dei mutui.
Nel mese di luglio, l'indice pending home sales
(vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari
(NAR), ha registrato un decremento dello 0,4%
su base mensile, portandosi a quota 71,7 punti dopo il -0,8% registrato a giugno.
Il dato è in linea con le previsioni degli analisti.