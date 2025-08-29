Milano 28-ago
Analisi Tecnica: CHF/USD del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Analizzando lo scenario del Franco svizzero contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8001. Prima resistenza a 0,8044. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,7986.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
