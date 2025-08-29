Milano 28-ago
42.447 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 0,00%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Seduta debole per il cross USD contro "Loonie", che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 1,3753.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3718, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3824. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3682.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
