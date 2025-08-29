Assunzioni record e più stabilità: quasi 42mila nuovi docenti per l’anno scolastico 2025/26

(Teleborsa) - Con l’avvio dell’ilregistra un significativo avanzamento sul fronte delle, concluse con tre settimane di anticipo rispetto allo scorso anno scolastico, e la riduzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche.Entro settembre di quest’anno,il 30% in più rispetto allo scorso anno (erano il 47,6%). Dopo le immissioni in ruolo su posto comune la copertura dell’organico è pari al 97,3%, rispetto al 94% dell’a.s. 2024/2025.Un’attenzione particolare è riservata al: i docenti assunti sono(erano l'89% prima di queste nuove assunzioni). Inoltre, per la prima volta, per garantire la continuità didattica agli studenti con disabilità,. Si tratta di quasi 58.000 insegnanti su un totale di circa 120.000 posti.Sul fronte della dirigenza scolastica, le 326 immissioni in ruolo hanno permesso di ridurre il numero di scuole in reggenza, che passano così da 468 a 403, con una diminuzione di quasi il 14%.Infine, dall’1 settembre saranno operativi nelle scuole primarie e secondarie, come misura per potenziare l’insegnamento della nostra lingua e contrastare la dispersione scolastica degli studenti stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana."L’anticipo delle procedure di nomina, l'incremento delle assunzioni realizzate, la continuità didattica per gli studenti con disabilità e la riduzione delle reggenze sono la prova del. Un ulteriore passo avanti verso un sistema che garantiscae sia più efficiente per mettere realmente al centro la persona dello studente", ha dichiarato il