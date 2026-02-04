Cassa Lombarda, nel 2025 crescita record delle masse e tenuta della redditività nonostante gli investimenti straordinari

(Teleborsa) - Il Cda di, boutique indipendente di wealth management, ha approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2025, che evidenzia un significativo rafforzamento strutturale del business, una crescita record delle masse e una ottima tenuta della redditività, nonostante l’impatto di rilevanti investimenti straordinari a supporto dello sviluppo futuro.Nel 2025 gli, in aumento del 24,3% rispetto all’anno precedente, beneficiando sia dei flussi netti raggiunti (+1,1 miliardi) anche grazie ai nuovi ingressi degli ultimi 4 mesi, sia dell’effetto positivo dei mercati. Laha raggiunto i 6,5 miliardi (+24,4%).La Banca ha registrato risultati di rilievo sulle soluzioni core di private banking, con lepassate da 1,2 a 1,7 miliardi (+37,5%).Ilsi è attestato a 58,3 milioni, in crescita del 10,9%, trainato in particolare dal contributo dell’area private banking e dalle attività di tesoreria e finanza, che hanno più che compensato la flessione del margine di interesse legata al contesto di riduzione dei tassi.Sul fronte patrimoniale, Cassa Lombarda conferma una solida capitalizzazione, conpari a 101,6 milioni, in crescita del 3%.L’ha raggiunto 5,8 milioni, in calo rispetto al record del 2024 (-7,1%), risentendo dell’impatto diper complessivi 3,2 milioni, connesse al rebranding, al rafforzamento dell’organico commerciale, a interventi di riorganizzazione ed agli investimenti tecnologici. Senza considerare tali iniziative straordinarie, l’utile netto si sarebbe attestato a 8,4 milioni, il più alto di sempre.sono saliti di circa il 12% a 49,5 milioni, principalmente per effetto delle assunzioni (con l’ingresso di 12 nuovi private banker nel corso dell’anno) e degli investimenti a supporto del nuovo posizionamento strategico dell’Istituto., ha commentato: “Il 2025 rappresenta un anno di svolta nella secolare storia di Cassa Lombarda, seppure in continuità con gli obiettivi da sempre perseguiti, perché segna un irrobustimento dell’attivita` e dell’impostazione operativa che pone le fondamenta per piu` solide prospettive di crescita autonoma. Per questo abbiamo da subito investito in maniera specifica, attuando il Piano industriale 2026-2028, con la volontà di rafforzare il posizionamento dell’Istituto come boutique indipendente di private banking attraverso quattro pilastri strettamente interconnessi, che sono la crescita dimensionale, l’incremento strutturale della redditivita`, l’efficientamento dei processi operativi e la buona capitalizzazione.”Guardando al prossimo futuro, ha aggiunto Vistalli, "vogliamo puntare ad una ulteriore crescita, da una parte cogliendo le opportunità di mercato, dall’altra ampliando la nostra squadra, in linea con quanto già fatto lo scorso anno, attraverso il reclutamento di professionisti selezionati e giovani talenti. Continueremo inoltre a investire nell’offerta di soluzioni personalizzate per i nostri clienti, anche attraverso un piano di investimenti in tecnologie digitali avanzate.”