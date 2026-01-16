Concorso ordinario PNRR 3: al via gli orali, Anief ricorda la necessità di un doppio canale

"Si stanno concludendo le procedure: sta partendo la procedura concorsuale del concorso definito PNRR3
e molte regioni hanno avviato le procedure di convocazione per gli orali. Ricordiamo che queste graduatorie dovranno essere compilate entro giugno 2026
per essere utilizzate nelle immissioni in ruolo future, quindi già per l’anno scolastico 2026-27. I vincitori di questo concorso accederanno alle immissioni in ruolo
, però i posti banditi non saranno tutti esauriti con questo anno scolastico". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Ci sarà anche la compilazione di nuovi elenchi regionali, a cui potranno accedere tutti i docenti che sono risultati idonei nei concorsi ordinari dal 2020 in poi, quindi anche i concorsi PNRR che sono concorsi ordinari. Da queste graduatorie si attingerà per i residui. Il nostro sindacato, l’ANIEF, si sta attivamente spendendo perché sia raggiunto quello che richiediamo da anni,
cioè la definizione di un doppio canale di reclutamento che attinga per le immissioni in ruolo non solo dalle procedure concorsuali ordinarie
, ma anche attraverso graduatorie regionali o provinciali,
per far accedere quanti lavorano da anni nella scuola e hanno acquisito il diritto all’immissione in ruolo con la loro professionalità e sul campo", conclude Cozzetto.
"