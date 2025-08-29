Milano 28-ago
0 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 -0,42%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,64%)

L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 3.843,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,64%)
Discesa moderata per l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,64%, dopo aver aperto a 3.843,6 punti.
Condividi
```