Caterpillar scivola al Nyse dopo aver stimato un impatto negativo maggiore dei dazi

Caterpillar

(Teleborsa) - Si muove in ribassoal Nyse, mostrando una perdita del 3,97%, dopo aver avvertito che i dazi avranno un impatto maggiore sui suoi risultati finanziari quest'anno.L'azienda prevede ora un impatto netto sui dazi compreso tra 1,5 e 1,8 miliardi di dollari nel 2025, secondo un documento depositato presso la SEC, in aumento rispetto alla precedente previsione di un massimo di 1,5 miliardi di dollari. Si prevede che i dazi maggiorati costeranno almeno 500 milioni di dollari solo nel terzo trimestre.Gli ultimi dazi dell'amministrazione Trump, annunciati il ??31 luglio, colpiscono le importazioni da decine di paesi, tra cui Canada, UE, Giappone e India, aumentando i costi lungo tutta la catena di fornitura di Caterpillar, che quindi si troverà ad affrontare maggiori costi di importazione di componenti chiave come i sensori.Caterpillar prevede anche un margine di utile operativo rettificato al minimo del suo intervallo obiettivo, ma ha lasciato invariate le sue previsioni di vendite e fatturato per l'intero anno.