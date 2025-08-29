Celsius, PepsiCo aumenta la propria quota e nomina un altro membro del board

Celsius

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel campo delle bevande energetiche e per il fitness, e, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, hanno. Come parte dell'accordo, il marchio Alani Nu di Celsius entrerà a far parte del sistema di distribuzione di PepsiCo negli Stati Uniti e in Canada,al 5% di nuova emissione (estendendo allo stesso periodo di conversione le sue azioni privilegiate esistenti) e Celsius ha acquisito il marchio Rockstar Energy da PepsiCo negli Stati Uniti e in Canada.La partecipazione di PepsiCo in Celsius è aumentata a circa l'11% su base convertita edi Celsius. Questo accordo sfrutta i rispettivi punti di forza di Celsius e PepsiCo per ampliare il portafoglio combinato di bevande energetiche con una strategia commerciale più unificata."Questo accordo segna il prossimo passo nella riorganizzazione del portafoglio marchi di PepsiCo per posizionarci per una crescita a lungo termine - ha dichiarato Ram Krishnan, CEO di PepsiCo Beverages U.S. - L'a e crediamo che questa acquisizione con il nostro partner Celsius crei un portafoglio energetico multimarca più solido, meglio posizionato per servire diverse fasce di consumatori".