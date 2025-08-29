Coinbase, Moody's alza il rating a B1 con outlook stabile

Moody's

Coinbase

(Teleborsa) -ha(CFR) di, piattaforma online per l'acquisto, la vendita e il trasferimento di criptovalute,. L'outlook è stabile. In precedenza, i rating erano in fase di revisione per un upgrade.L'aggiornamento del rating riflette idi Coinbase, derivanti da condizioni più favorevoli del mercato delle criptovalute. Ciò include il sostanziale aumento della liquidità di Coinbase, con liquidità e altre risorse in USD che hanno raggiunto i 9,3 miliardi di dollari al 30 giugno 2025, rispetto ai 5,5 miliardi di dollari di fine 2023. Questa liquidità ammonta a oltre il doppio del saldo debitorio di 4,4 miliardi di dollari dell'azienda al 30 giugno 2025. Il rapporto debito/EBITDA degli ultimi dodici mesi di Coinbase era pari a 1,8x al 30 giugno 2025, il livello più basso dalla fine del 2021. Ad agosto, Coinbase ha emesso 3 miliardi di dollari di nuove obbligazioni convertibili; su base pro forma, includendo le nuove obbligazioni e ipotizzando il futuro rimborso delle sue obbligazioni da 1,3 miliardi di dollari con scadenza nel 2026, la leva finanziaria di Coinbase sarebbe pari a 2,5x.Questa solidità di bilancio è stata accompagnata anche da un, come dimostra la recente acquisizione dell'exchange di derivati ??crittografici Deribit, finanziata principalmente con azioni ordinarie e senza debiti. "Riteniamo che l'acquisizione di Deribit rappresenti una solida scelta strategica per Coinbase e integri la sua attuale attività di transazione aggiungendo una solida piattaforma per il trading di opzioni crypto, i cui volumi sono generalmente meno volatili rispetto ai mercati spot", si legge nella nota.Moody's prevede che Coinbase continuerà a beneficiare di undelle criptovalute. L'attuale amministrazione statunitense sta cercando di aumentare la chiarezza normativa in merito alle attività legate alle criptovalute, il che potrebbe portare a linee guida normative più chiare e a un minor numero di azioni esecutive a supporto del settore, favorendo una maggiore adozione dei prodotti e dei servizi di Coinbase. Anche il Congresso degli Stati Uniti sta adottando misure simili, come il GENIUS Act recentemente approvato per le stablecoin e il proposto CLARITY Act, che definirebbe regole e controlli più chiari per altri mercati di asset digitali.