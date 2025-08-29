Coinbase, Moody's alza il rating a B1 con outlook stabile

(Teleborsa) - Moody's
ha alzato il Corporate Family Rating
(CFR) di Coinbase
, piattaforma online per l'acquisto, la vendita e il trasferimento di criptovalute, da B2 a B1
. L'outlook è stabile. In precedenza, i rating erano in fase di revisione per un upgrade.
L'aggiornamento del rating riflette i significativi miglioramenti del profilo finanziario e della posizione di liquidità
di Coinbase, derivanti da condizioni più favorevoli del mercato delle criptovalute. Ciò include il sostanziale aumento della liquidità di Coinbase, con liquidità e altre risorse in USD che hanno raggiunto i 9,3 miliardi di dollari al 30 giugno 2025, rispetto ai 5,5 miliardi di dollari di fine 2023. Questa liquidità ammonta a oltre il doppio del saldo debitorio di 4,4 miliardi di dollari dell'azienda al 30 giugno 2025. Il rapporto debito/EBITDA degli ultimi dodici mesi di Coinbase era pari a 1,8x al 30 giugno 2025, il livello più basso dalla fine del 2021. Ad agosto, Coinbase ha emesso 3 miliardi di dollari di nuove obbligazioni convertibili; su base pro forma, includendo le nuove obbligazioni e ipotizzando il futuro rimborso delle sue obbligazioni da 1,3 miliardi di dollari con scadenza nel 2026, la leva finanziaria di Coinbase sarebbe pari a 2,5x.
Questa solidità di bilancio è stata accompagnata anche da un approccio favorevole in materia di fusioni e acquisizioni
, come dimostra la recente acquisizione dell'exchange di derivati ??crittografici Deribit, finanziata principalmente con azioni ordinarie e senza debiti. "Riteniamo che l'acquisizione di Deribit rappresenti una solida scelta strategica per Coinbase e integri la sua attuale attività di transazione aggiungendo una solida piattaforma per il trading di opzioni crypto, i cui volumi sono generalmente meno volatili rispetto ai mercati spot", si legge nella nota.
Moody's prevede che Coinbase continuerà a beneficiare di un contesto normativo e operativo più chiaro per il settore
delle criptovalute. L'attuale amministrazione statunitense sta cercando di aumentare la chiarezza normativa in merito alle attività legate alle criptovalute, il che potrebbe portare a linee guida normative più chiare e a un minor numero di azioni esecutive a supporto del settore, favorendo una maggiore adozione dei prodotti e dei servizi di Coinbase. Anche il Congresso degli Stati Uniti sta adottando misure simili, come il GENIUS Act recentemente approvato per le stablecoin e il proposto CLARITY Act, che definirebbe regole e controlli più chiari per altri mercati di asset digitali.