CoinShares, 2° trimestre in crescita mentre prosegue nel percorso di quotazione negli USA

(Teleborsa) -, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali, ha chiuso ilcon undi 32,4 milioni di dollari (Q2 2024: 31,8 milioni). La società ha registrato commissioni derivanti da attività di gestione patrimoniale di 30 milioni di dollari (Q2 2024: 28,3 milioni), un EBITDA rettificato di 26,3 milioni di dollari (Q2 2024: 25,5 milioni), profitti derivanti da attività di tesoreria di 7,8 milioni di dollari (Q2 2024: perdita di 0,4 milioni) e ricavi/profitti straordinari da attività di Capital Markets di 11,3 milioni di dollari (Q2 2024: 14,6 milioni)."Il secondo trimestre ha registrato una- ha commentatodi CoinShares - Durante il trimestre abbiamo assistito a un forte recupero dei prezzi degli asset digitali, con Bitcoin in rialzo del 29% ed Ethereum del 37%. Sebbene i prezzi medi osservati tra Q1 e Q2 2025 siano relativamente simili (da qui i risultati in gran parte comparabili al trimestre precedente), abbiamo chiuso il primo semestre 2025 con robusti risultati dal punto di vista degli asset in gestione (AUM)"."Abbiamo osservato un'ulteriore crescita dei prezzi degli asset digitali anche nel Q3, con BTC che ha raggiunto un massimo storico di 124.128 dollari il 14 agosto 2025 ed Ethereum che ha toccato i 4.945 dollari il 24 agosto 2025 - ha aggiunto - Nonostante una parziale correzione dei prezzi, il livello medio degli AUM su cui percepiamo commissioni, combinato con l'elevata attività di mercato, ci porta a ritenere che il, come indicano le performance post chiusura del trimestre".La società segnala, la piattaforma di Coinshares leader negli ETP su criptovalute in Europa, che nel trimestre ha registrato afflussi netti per 170 milioni di dollari (secondo miglior trimestre di sempre) e si conferma piattaforma ETP di asset digitali in più rapida crescita in Europa nel primo semestre.Dopo la chiusura del trimestre, gli AUM di CoinShares Physical hanno raggiunto il livello più alto di sempre, con un aumento di circa il 25% rispetto alla fine del Q2. La società, obiettivo strategico sostenuto da un contesto normativo favorevole.