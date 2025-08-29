Dell Technologies a picco (-10%) nonostante rialzo guidance

Dell Technologies

(Teleborsa) -scivola del 10% al Nyse, nonostante l'azienda abbia alzato la guidance per l'anno in corso, grazie al balzo di vendite di server per l'AI.Dell prevede ricavi per l'intero anno fiscale 2026 tra 105 miliardi di dollari e 109 miliardi di dollari, in aumento del 12% su base annua al midpoint, rispetto alle precedenti aspettative di 101-105 miliardi di dollari e consegne di server per l'AI per 20 miliardi di dollari dai 15 miliardi di dollari indicati in precedenza, grazie ai forti ordini da parte di clienti come xAI di Elon Musk e del fornitore cloud CoreWeave. Inoltre, prevede un utile per azione rettificato di 9,55 dollari, in aumento del 17% su base annua al midpoint, rispetto alla precedente previsione di 9,40 dollari.A pesare Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 124,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 119,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 129,8.