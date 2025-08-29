Ferretti Group, cooptato consigliere Jin Zhao e nominato Presidente Hao Qinggui

(Teleborsa) - Il, società attiva nel settore degli Yacht di lusso, ha approvato, la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e la nuova composizione dei comitati endoconsiliari.(Presidente del Consiglio di Amministrazione), il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione Jin Zhao, amministratore non esecutivo, non indipendente.Al neo-nominato consigliere Jin Zhao - che resterà in carica sino alla prossima Assemblea dei soci -, oltre naturalmente al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’esercizio della carica.Jin Zhao ha dichiarato che, alla data odierna,nella Società e nel Gruppo, così come il consigliere dimissionario Jiang Kui.Poiché il consigliere dimissionario Jiang Kui ricopriva altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ha nominato undel Consiglio di Amministrazione nella persona di, attuale consigliere non esecutivo, non indipendente, per l’intera durata della carica e, quindi, sino all’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2025.In concomitanza con la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione, Hao Qinggui ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di General Counsel & Secretary of the Board of Directors, funzione che è stata contestualmente affidata a Xiaomei (May) Zhang.