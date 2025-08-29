Ferretti Group, cooptato consigliere Jin Zhao e nominato Presidente Hao Qinggui

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ferretti
, società attiva nel settore degli Yacht di lusso, ha approvato la cooptazione del consigliere Jin Zhao
, la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e la nuova composizione dei comitati endoconsiliari.A seguito delle dimissioni del consigliere Jiang Kui
(Presidente del Consiglio di Amministrazione), il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione Jin Zhao, amministratore non esecutivo, non indipendente.
Al neo-nominato consigliere Jin Zhao - che resterà in carica sino alla prossima Assemblea dei soci - è riconosciuto il medesimo emolumento spettante a ciascun amministratore
, oltre naturalmente al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’esercizio della carica.
Jin Zhao ha dichiarato che, alla data odierna, non detiene alcuna partecipazione
nella Società e nel Gruppo, così come il consigliere dimissionario Jiang Kui.
Poiché il consigliere dimissionario Jiang Kui ricopriva altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un nuovo Presidente
del Consiglio di Amministrazione nella persona di Hao Qinggui
, attuale consigliere non esecutivo, non indipendente, per l’intera durata della carica e, quindi, sino all’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2025.
In concomitanza con la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione, Hao Qinggui ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di General Counsel & Secretary of the Board of Directors, funzione che è stata contestualmente affidata a Xiaomei (May) Zhang.