Milano 16:20
42.223 -0,53%
Nasdaq 16:20
23.420 -1,20%
Dow Jones 16:20
45.418 -0,48%
Londra 16:19
9.200 -0,19%
Francoforte 16:19
23.927 -0,47%

Fiducia consumatori Università Michigan USA in agosto

USA, Fiducia consumatori Università Michigan in agosto pari a 58,2 punti, in calo rispetto al precedente 61,7 punti (la previsione era 58,6 punti).
