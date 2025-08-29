Milano 11:33
Fincantieri su nuovi massimi storici con titolo triplicato da inizio anno

Difesa, Finanza
Fincantieri su nuovi massimi storici con titolo triplicato da inizio anno
(Teleborsa) - Il titolo di Fincantieri, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, sta aggiornando il suo massimo storico, superando quota 20 euro per azione, con una capitalizzazione a metà mattina di oltre 6,6 miliardi di euro. Il titolo del gruppo guidato dall'AD Pierroberto Folgiero è cresciuto di quasi il 200% dall'inizio del 2025 e nell'ultima settimana segna, al momento, una crescita di oltre il 21%.

A trainare la crescita del titolo Fincantieri, che nella prima metà del 2025 ha registrato un semestre con nuovi ordini per 14,7 miliardi di euro e ricavi in forte crescita a 4,57 miliardi, le prospettive di rafforzamento nel comparto navale militare, che secondo l'attuale piano industriale è destinato a salire almeno al 30% dei ricavi entro il 2027.

Altro fattore trainante per Fincantieri è quello della subacquea, dove - come riporta oggi un articolo del Financial Times - il gruppo ha stimato il valore del mercato globale di riferimento in circa 50 miliardi di euro all’anno, con ricavi attesi che nel 2027 raddoppieranno a circa 820 milioni di euro.







