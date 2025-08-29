Francia, inflazione sotto le attese ad agosto: +0,9% su anno

(Teleborsa) - Risulta inferiore alle attese l'2025. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicatial +0,9% rispetto al +1% del mese precedente e atteso dagli analisti.si stima un aumento dello 0,4%, sotto il +0,5% del consensus, dopo il +0,2% di luglio.L', una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dello 0,8%, inferiore al +0,9% atteso, rispetto al +0,9% del mese precedente. Su base mensile si rileva un +0,5% (era atteso +0,5%) contro il +0,3% precedente.