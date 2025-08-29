Milano 9:04
42.330 -0,28%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 9:04
9.212 -0,06%
24.002 -0,16%

Francia, inflazione sotto le attese ad agosto: +0,9% su anno

Economia, Macroeconomia
Francia, inflazione sotto le attese ad agosto: +0,9% su anno
(Teleborsa) - Risulta inferiore alle attese l'inflazione in Francia ad agosto 2025. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base annua al +0,9% rispetto al +1% del mese precedente e atteso dagli analisti.

Su base mensile si stima un aumento dello 0,4%, sotto il +0,5% del consensus, dopo il +0,2% di luglio.

L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dello 0,8%, inferiore al +0,9% atteso, rispetto al +0,9% del mese precedente. Su base mensile si rileva un +0,5% (era atteso +0,5%) contro il +0,3% precedente.
Condividi
```