Germania, inflazione riaccelera più delle attese ad agosto: +2,2% su anno

(Teleborsa) - Risulta superiore alle attese l'2025. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,1%, rispetto al +0% del consensus, dopo il +0,3% del mese precedente., la variazione dei prezzi è indicata al +2,2%, dopo il +2% del mese precedente, e risulta superiore al +2,1% del consensus.L'ha registrato su mese una variazione pari a +0,1%, rispetto al +0,4% precedente e al +0% atteso. Su anno si registra un incremento del 2,1%, dopo il +1,8% del mese precedente e sopra al +2% del consensus.Destatis stima che il tasso di inflazione al netto di alimentari ed energia, spesso definito, si attesta al +2,7% ad agosto 2025.