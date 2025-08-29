Giappone, produzione industriale scende più delle attese a luglio

(Teleborsa) - Scende più delle attese la2025. Secondo il Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale destagionalizzato ha registrato un decremento dell'1,6%, dopo il +2,1% registrato a giugno. Le stime degli analisti erano per una discesa dell'1,1%.L'indice grezzo ha segnato un calodello 0,9%.Alla frenata della produzione contribuisce la crescita delle(+0,8% su mese), mentre diminuiscono le(-2,5%). La ratio delle scorte è pari a +0,4%.