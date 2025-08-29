Milano 28-ago
Giappone, produzione industriale scende più delle attese a luglio

Giappone, produzione industriale scende più delle attese a luglio
(Teleborsa) - Scende più delle attese la produzione industriale giapponese a luglio 2025. Secondo il Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale destagionalizzato ha registrato un decremento dell'1,6% su base mensile, dopo il +2,1% registrato a giugno. Le stime degli analisti erano per una discesa dell'1,1%.

L'indice grezzo ha segnato un calo su base annuale dello 0,9%.

Alla frenata della produzione contribuisce la crescita delle scorte (+0,8% su mese), mentre diminuiscono le consegne (-2,5%). La ratio delle scorte è pari a +0,4%.
