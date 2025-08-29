Giappone, vendite al dettaglio deludono le attese a luglio

(Teleborsa) - Deludono le attese le vendite al dettaglio in Giappone
. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite a luglio 2025 sono scese dell'1,6% su base mensile
.
Le vendite sono cresciute dello 0,3% su base annuale
, dopo il +1,9% di giugno e contro il +1,5% atteso dagli analisti.
Quanto alle vendite all'ingrosso
, riportano un -0,6% su anno e un +0,6% su mese.
Le vendite totali
hanno evidenziato così un decremento dello 0,3% tendenziale e un aumento dello 0,4% su mese.(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash)