Giappone, vendite al dettaglio deludono le attese a luglio

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Deludono le attese le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite a luglio 2025 sono scese dell'1,6% su base mensile.

Le vendite sono cresciute dello 0,3% su base annuale, dopo il +1,9% di giugno e contro il +1,5% atteso dagli analisti.

Quanto alle vendite all'ingrosso, riportano un -0,6% su anno e un +0,6% su mese.

Le vendite totali hanno evidenziato così un decremento dello 0,3% tendenziale e un aumento dello 0,4% su mese.

(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash)
