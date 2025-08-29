Inflazione, "si conferma stangata su vacanze": i commenti

(Teleborsa) -Un andamento trainato, ancora una volta, dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici regolamentati (da +17,1% a +12,9%) e non regolamentati (da -5,2% a -5,9%). Segnano un aumento, invece, i prezzi dei beni alimentari non lavorati (da +5,1% a +5,6%) e lavorati (da +2,8% a +3,0%) e, come ogni estate, quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,7% a +2,9%) e dei trasporti (+3,3% a +3,5%). In aumento anche il carrello della spesa, il cui tasso che passa dal 3,2% al 3,5%.Con l’inflazione a questi livelli,Si tratta - si legge nella nota -soprattutto dal momento che gli aumenti maggiori si registrano in settori vitali come l’alimentazione, comparto in cui le famiglie stanno operando, da tempo, pesanti tagli e rinunce. Non dimentichiamo, poi, che la crescita dei prezzi, in particolar modo del carrello della spesa, incide in maniera più pesante, e spesso insostenibile, sulle famiglie meno abbienti. Questo andamento inciderà in maniera sempre più evidente sulla crescita delle disuguaglianze e delle disparità, anche in tema di consumi alimentari, nel nostro Paese.Una tendenza che rischia di aggravarsi alla luce dei dazi, che potrebbero avere ripercussioni importanti sulla produzione, sul mercato interno e sui prezzi. Per questo è improrogabile un intervento deciso del Governo, che non può più ignorare la difficoltà delle famiglie, testimoniata anche dal calo della fiducia registrato ieri.i per arginare i rincari e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, dando nuova spinta anche al mercato interno: dalla rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo (che consentirebbe un risparmio di oltre 516 euro annui a famiglia) passando alla creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica e una determinata azione di contrasto alla povertà alimentare fino allo stanziamento di risorse adeguate per la sanità pubblica e per il diritto allo studio e la riforma fiscale equa, davvero tesa a sostenere i redditi medio-bassi.I dati diffusi dall’Istat relativi alle stime preliminari sui prezzi al consumo del mese di agosto evidenziano un indice generale di inflazione stabile con +1,6% su base annua, mentre il carrello della spesa segna un lieve incremento del +3,5% su base tendenziale. I dati provvisori del mese di agosto confermano un trend stabile dell’inflazione generale, mentre il carrello della spesa risente ancora di alcune tensioni legate in particolare all’andamento dei beni alimentari non lavorati a causa di effetti stagionali. Cosìsottolinea che tuttavia,, all’interno della Distribuzione Moderna, il valore inflattivo del carrello della spesa registrato risulti inferiore e più in linea con il dato generale. Questo anche grazie alle azioni concrete, come le politiche promozionali e di convenienza, messe costantemente in campo dalle imprese del settore a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie., non s’intravedono al momento segnali di una possibile ripresa della domanda interna nei prossimi mesi, fattore invece fondamentale per sostenere la crescita economica del Paese. Auspichiamo, pertanto, che la prossima Legge di Bilancio affronti questo tema cruciale, includendo misure concrete ed efficaci a supporto della capacità di spesa delle famiglie e che favoriscano un recupero della fiducia.parla di "Stangata vacanze e carrello della spesa! Altro che inflazione in calo! Il fatto che l'inflazione tendenziale scenda rispetto a luglio è solo una magra consolazione, un'illusione ottica, dato che non vi è alcun beneficio in termini di costo della vita. Decollano, infatti, sia le spese obbligate, con i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche che salgono dal 3,9% di luglio a +4,2% e con il carrello della spesa che passa da +3,2% a +3,5%, sia quelle tipicamente estive, come Servizi ricettivi e di ristorazione, da +2,9% di luglio a +3,1% o Ricreazione spettacoli e cultura, da +0,8% a +1,1%, mentre crollano voci come il gas, senza alcun beneficio però per le tasche degli italiani, dato che i caloriferi sono spenti" afferma il presidentel costo della vita, l'inflazione pari a +1,6% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 611 euro su base annua, superiore a quella che si aveva in luglio, pari a 606 euro. Inoltre, ben 384 euro (a luglio erano 356 euro) se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e 403 euro per il carrello della spesa (un mese fa erano 376). Insomma, la situazione è peggiorata e serve un immediato intervento del Governo che non sia la fotocopia dell'inutile Trimestre anti-inflazione. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari complessivamente a 546 euro, ma ben 340 euro sono soltanto per cibo e bevande e 359 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. In media, per una famiglia, mangiare e bere ora costa 265 euro in più, 280 euro per la spesa di tutti i giorni" conclude Dona.alle voci legate alle vacanze è il colmo che gli stabilimenti balneari, che a luglio erano già rincarati del 5,4% su base annua, ora decollino ancora di più, registrando +7,2% su agosto 2024, mentre su base mensile, se a luglio costavano il 7,3% su giugno 2025, invece di diminuire di prezzo, visto che i gestori si erano lamentati di avere le spiagge vuote, ora aumentano ulteriormente del 3,9%. In ogni caso la top ten dei rialzi mensili è vinta dal Traporto marittimo che prende il volo salendo del 30% su luglio 2025, seguito al secondo posto dai Voli internazionali con +15,8%. Medaglia di bronzo per i Pacchetti vacanza nazionali con +14% in appena un mese. Per quanto riguarda la top ten dei rialzi annui, vince il Cacao con +24,4%, medaglia d'argento per i Voli nazionali con +23,5%, al terzo posto il Caffè con +22,7%" conclude Dona.Gli italiani devono affrontare "una stangata alimentare che, a parità di consumi, vale 6,8 miliardi di euro annui in termini di maggiore spesa per l’acquisto di cibi e bevande", calcoladopo i dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat. “Ad agosto i listini di prodotti alimentari e bevande analcoliche si impennano del +4,2% su anno, con punte del +5,6% per gli alimentari non lavorati – spiega il presidente Gabriele Melluso – In termini di spesa, ciò equivale ad un aggravio da +384 euro annui per una famiglia con due figli, mentre se si considera la generalità dei consumatori, la stangata alimentare complessiva raggiunge in Italia i 6,8 miliardi di euro su base annua”.“Una situazione che preoccupa perché si tratta di beni primari di cui i cittadini non possono fare a meno, i cui aumenti incidono sulla capacità di spesa delle famiglie erodendo i redditi e cambiando profondamente le abitudini alimentari degli italiani. Un trend che si sta aggravando di mese in mese, e che dovrà portare questo autunno il governo a studiare