Milano 14:25
42.227 -0,52%
Nasdaq 28-ago
23.703 0,00%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 14:25
9.198 -0,21%
Francoforte 14:26
23.983 -0,24%

Londra: giornata depressa per Legal & General Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società specializzata nella gestione del risparmio, che mostra un decremento del 2,18%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Legal & General Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Legal & General Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,438 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,51 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
