Matica Fintec, assemblea approva reverse take-over per acquisizione di Panini

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti
di Matica Fintec
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha approvato l'operazione di reverse take-over avente a oggetto l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Panini
, società a sua volta titolare dell'intero capitale sociale di Panini North America, da Seta Holding.
Come già reso noto a luglio, l'acquisizione di Panini rientra nel più ampio piano di sviluppo industriale
volto a rafforzare la presenza della società nel settore delle soluzioni hardware e software per il mercato bancario, attraverso una strategia combinata di crescita organica e acquisizioni mirate.
Nel 2024 Panini ha realizzato un fatturato
complessivo di circa 42 milioni di euro, con un EBITDA
di circa 6,7 milioni di euro. La società presenta una struttura finanziaria solida: con un'eccellente capacità di generazione di cassa, la target ha chiuso il 2024 con disponibilità liquide pari a circa 3,6 milioni di euro (e PFN
cash positive per circa 2 milioni di euro).
L'operazione rappresenta anche un tassello strategico per il completamento e l'arricchimento dell'offerta
di Matica Fintec dedicata al settore bancario, grazie all'integrazione di una gamma di prodotti altamente complementari, che si affiancano all'attuale portafoglio commerciale della società. L'acquisizione consente inoltre di ampliare significativamente la copertura geografica
dei mercati serviti, grazie alla consolidata presenza del Gruppo Panini negli Stati Uniti
Infine, l'operazione apre la strada anche ad un'importante sinergia tecnologica
, grazie all'integrazione delle avanzate soluzioni di digital identity verification sviluppate dal gruppo Matica Fintec nei digital scanner del gruppo Panini.