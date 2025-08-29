Matica Fintec, assemblea approva reverse take-over per acquisizione di Panini

Matica Fintec

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha, società a sua volta titolare dell'intero capitale sociale di Panini North America, da Seta Holding.Come già reso noto a luglio, l'acquisizione di Paninivolto a rafforzare la presenza della società nel settore delle soluzioni hardware e software per il mercato bancario, attraverso una strategia combinata di crescita organica e acquisizioni mirate.Nel 2024 Panini ha realizzato uncomplessivo di circa 42 milioni di euro, con undi circa 6,7 milioni di euro. La società presenta una struttura finanziaria solida: con un'eccellente capacità di generazione di cassa, la target ha chiuso il 2024 con disponibilità liquide pari a circa 3,6 milioni di euro (ecash positive per circa 2 milioni di euro).L'operazione rappresenta anche un tassello strategico per il completamento e l'di Matica Fintec dedicata al settore bancario, grazie all'integrazione di una gamma di prodotti altamente complementari, che si affiancano all'attuale portafoglio commerciale della società. L'acquisizione consente inoltre di ampliare significativamente ladei mercati serviti, grazie alla consolidata presenza del Gruppo Panini negli Stati UnitiInfine, l'operazione apre la strada anche ad un'importante, grazie all'integrazione delle avanzate soluzioni di digital identity verification sviluppate dal gruppo Matica Fintec nei digital scanner del gruppo Panini.