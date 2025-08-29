New York: brillante l'andamento di Kraft Heinz

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda globale di prodotti alimentari e bevande
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,04%.
Il trend di Kraft Heinz
mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 27,33 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28,12. Il peggioramento di Kraft Heinz
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 26,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)