Pioggia di acquisti a Wall Street con Trump sui dazi

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta della vigilia per il listino USA, spinto sul finale dalle parole del presidente americano, Donald Trump che ha annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato Mark Rutte il "quadro di un futuro accordo" sulla Groenlandia e di aver sospeso i dazi annunciati nei confronti di diversi paesi europei, che sarebbero dovuti scattare l'1 febbraio.
Il Dow Jones
che porta a casa un guadagno dell'1,21%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500
, che termina la giornata a 6.876 punti. In denaro il Nasdaq 100
(+1,36%); come pure, buona la prestazione dell'S&P 100
(+0,98%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+2,38%), materiali
(+1,87%) e sanitario
(+1,80%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Amgen
(+3,81%), Nvidia
(+2,87%), Nike
(+2,80%) e United Health
(+2,75%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Microsoft
, che ha archiviato la seduta a -2,29%.
Fiacca Procter & Gamble
, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Intel
(+11,72%), Western Digital
(+8,49%), Advanced Micro Devices
(+7,65%) e Micron Technology
(+6,61%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su AppLovin
, che ha terminato le contrattazioni a -5,83%.
Sessione nera per Kraft Heinz
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,72%.
In perdita Insmed
, che scende del 4,40%.
Pesante Shopify
, che segna una discesa di ben -4,12 punti percentuali.