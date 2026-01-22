Pioggia di acquisti a Wall Street con Trump sui dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta della vigilia per il listino USA, spinto sul finale dalle parole del presidente americano, Donald Trump che ha annunciato di aver definito con il segretario generale della Nato Mark Rutte il "quadro di un futuro accordo" sulla Groenlandia e di aver sospeso i dazi annunciati nei confronti di diversi paesi europei, che sarebbero dovuti scattare l'1 febbraio.Ilche porta a casa un guadagno dell'1,21%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 6.876 punti. In denaro il(+1,36%); come pure, buona la prestazione dell'(+0,98%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,38%),(+1,87%) e(+1,80%).Al top tra i(+3,81%),(+2,87%),(+2,80%) e(+2,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,29%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,72%),(+8,49%),(+7,65%) e(+6,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,83%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,72%.In perdita, che scende del 4,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,12 punti percentuali.