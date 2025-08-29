OPS MPS su Mediobanca, richieste adesione salgono oltre il 28%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS)
volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena
sulle azioni ordinarie di Mediobanca
, risulta che oggi 29 agosto 2025 sono state presentate 8.126.701 richieste di adesione
.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 233.640.865, pari al 28,0387% delle azioni oggetto dell'offerta
(o al 27,5047% sulle eventuali massime 849.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).
L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 e terminerà l'8 settembre 2025
. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.