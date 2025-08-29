Riassicurazione, margini solidi nonostante le catastrofi da 137 miliardi nel 2024

(Teleborsa) - Il settore dellacontinua a muoversi in un contesto complesso, segnato dasempre più frequenti e da un mercato in progressivo riequilibrio. Secondo, i principali operatori globali mantengono unache consente loro di assorbire anche scenari di stress severo, pur rallentando l’espansione nel business delle catastrofi naturali.Sebbene i riassicuratori continuino ad aumentare l’alle catastrofi naturali, il ritmo di crescita si è attenuato ed è ora più allineato ai trend generali di rischio. Nel, S&P si attende un incremento solo moderato dell’esposizione ai rischi catastrofali property. Il rapporto tra esposizione e capitale regolato (TAC) resta stabile intorno al 21% per il campione dei 19 principali player globali.Il 2024 ha registrato perdite assicurate da catastrofi naturali pari a, secondo lo Swiss Re Institute. Pur superando la media storica, l’impatto sui riassicuratori è stato limitato: gli elevati punti di attacco e la frequenza di eventi di perdita moderata hanno infatti lasciato gran parte del peso agli assicuratori primari, soprattutto a causa delle ripetute tempeste convettive negli Stati Uniti.Per i 19 riassicuratori monitorati, lesono rimaste entro i budget prefissati, consentendo di chiudere l’anno con margini tecnici solidi. Anche dopo i circa 40 miliardi di dollari di danni legati agli incendi in California, il 50% del budget annuale per catastrofi resta ancora disponibile.Nonostante il capitale robusto, il settore deve fronteggiare diverse sfide: inflazione dei sinistri, aumento delle richieste nelnegli, crescente variabilità climatica e volatilità dei mercati finanziari. Inoltre, con il progressivo ammorbidimento delle, l’appetito per il rischio catastrofale appare destinato a rimanere contenuto almeno fino al 2026.Secondo S&P Global Ratings, lacomplessiva del settore è in grado di resistere asenza scendere sotto il livello di confidenza del 99,99%. Questo dato evidenzia la resilienza del comparto, pur in un contesto caratterizzato da pressioni esterne significative.