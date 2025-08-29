Riassicurazione, margini solidi nonostante le catastrofi da 137 miliardi nel 2024

(Teleborsa) - Il settore della riassicurazione
continua a muoversi in un contesto complesso, segnato da eventi catastrofali
sempre più frequenti e da un mercato in progressivo riequilibrio. Secondo S&P Global Ratings
, i principali operatori globali mantengono una solidità patrimoniale
che consente loro di assorbire anche scenari di stress severo, pur rallentando l’espansione nel business delle catastrofi naturali.
Sebbene i riassicuratori continuino ad aumentare l’esposizione
alle catastrofi naturali, il ritmo di crescita si è attenuato ed è ora più allineato ai trend generali di rischio. Nel biennio 2025-2026
, S&P si attende un incremento solo moderato dell’esposizione ai rischi catastrofali property. Il rapporto tra esposizione e capitale regolato (TAC) resta stabile intorno al 21% per il campione dei 19 principali player globali.
Il 2024 ha registrato perdite assicurate da catastrofi naturali pari a 137 miliardi di dollari
, secondo lo Swiss Re Institute. Pur superando la media storica, l’impatto sui riassicuratori è stato limitato: gli elevati punti di attacco e la frequenza di eventi di perdita moderata hanno infatti lasciato gran parte del peso agli assicuratori primari, soprattutto a causa delle ripetute tempeste convettive negli Stati Uniti.
Per i 19 riassicuratori monitorati, le perdite catastrofali
sono rimaste entro i budget prefissati, consentendo di chiudere l’anno con margini tecnici solidi. Anche dopo i circa 40 miliardi di dollari di danni legati agli incendi in California, il 50% del budget annuale per catastrofi resta ancora disponibile.
Nonostante il capitale robusto, il settore deve fronteggiare diverse sfide: inflazione dei sinistri, aumento delle richieste nel ramo casualty
negli Stati Uniti
, crescente variabilità climatica e volatilità dei mercati finanziari. Inoltre, con il progressivo ammorbidimento delle condizioni tariffarie
, l’appetito per il rischio catastrofale appare destinato a rimanere contenuto almeno fino al 2026.
Secondo S&P Global Ratings, la capitalizzazione
complessiva del settore è in grado di resistere a perdite annuali globali superiori ai 300 miliardi di dollari
senza scendere sotto il livello di confidenza del 99,99%. Questo dato evidenzia la resilienza del comparto, pur in un contesto caratterizzato da pressioni esterne significative.