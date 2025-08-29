Società energetiche quotate, nel semestre più ricavi, debiti e dipendenti. Calano gli utili

(Teleborsa) - Le relazioni finanziarie semestrali
delle 15 società del settore energia quotate a Piazza Affari
presentano "risultati complessivi contrastanti
". È quanto emerge dalla consueta elaborazione dell'Osservatorio Finanziario di CoMar, secondo cui il totale consolidato evidenzia ricavi totali per 123,6 miliardi di euro, in aumento di 4,1 miliardi (+3,4%) sull'anno precedente; gli utili netti si attestano su 8,4 miliardi, in discesa di 591 milioni (-6,5%), anno su anno.
Nei sei mesi, l'indebitamento
delle 15 società ammonta a 128,9 miliardi, in aumento di 4,1 miliardi (+3,3%); sempre al 30 giugno, i dipendenti
sono 190.962, in crescita di 3.465 unità (+1,8%).
Le 15 società quotate
, che concorrono al consolidato, sono: A2A
, Acea
, Acinque
, Alerion
, Ascopiave
, Edison
, Enel
, Eni
, Erg
, Hera
, Iren
, Italgas
, Saipem
, Snam
, Terna
.
Nell'analisi, più in particolare, si mostra che: il rapporto utili/ricavi è del 6,8%, in peggioramento sul 7,5% dello scorso anno
; il rapporto indebitamento/ricavi è del 104,2%, stabile, anno su anno (104,3%); i ricavi aumentano di più per Italgas (+37%), Edison (+29,9%), Iren (+27,2%), Hera (+18,7%), Acinque (+ 16%), Saipem (+12,4%), mentre solo tre società presentano ricavi in calo; gli incrementi più significativi negli utili sono, nell'ordine, per Ascopiave, Acea, Italgas, Iren e Snam, mentre sei società mostrano utili in diminuzione; i più grandi datori di lavoro sono Enel, Eni, Saipem, A2A.