Stati Uniti, fiducia Università Michigan agosto rivista al ribasso

(Teleborsa) - Rivisto leggermente al ribasso
l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi
, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan
, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di agosto 2025, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 58,2 punti dai 58,6 della lettura preliminare
e rispetto ai 61,7 del mese precedente.
Rivista al ribasso anche la componente relativa alle aspettative
, che si posiziona a 55,9 punti dai 57,2 della stima preliminare e rispetto ai 57,7 di luglio, mentre quella sulla condizione attuale
è stata ritoccata al rialzo a 61,7 punti dal preliminare di 60,9 punti e si confronta con i 68 del mese precedente.