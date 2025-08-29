Milano 16:23
Stati Uniti, fiducia Università Michigan agosto rivista al ribasso

Economia, Macroeconomia
Stati Uniti, fiducia Università Michigan agosto rivista al ribasso
(Teleborsa) - Rivisto leggermente al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di agosto 2025, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 58,2 punti dai 58,6 della lettura preliminare e rispetto ai 61,7 del mese precedente.

Rivista al ribasso anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 55,9 punti dai 57,2 della stima preliminare e rispetto ai 57,7 di luglio, mentre quella sulla condizione attuale è stata ritoccata al rialzo a 61,7 punti dal preliminare di 60,9 punti e si confronta con i 68 del mese precedente.

(Foto: Julien Gaud / Unsplash)
