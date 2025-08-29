Stati Uniti, fiducia Università Michigan agosto rivista al ribasso

(Teleborsa) -l'indice che misura la, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall', che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di agosto 2025, l'indice sul consumer sentiment si è attestato ae rispetto ai 61,7 del mese precedente.Rivista al ribasso anche la, che si posiziona a 55,9 punti dai 57,2 della stima preliminare e rispetto ai 57,7 di luglio, mentreè stata ritoccata al rialzo a 61,7 punti dal preliminare di 60,9 punti e si confronta con i 68 del mese precedente.