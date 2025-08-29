Milano 17:35
42.196 -0,59%
Nasdaq 19:51
23.413 -1,22%
Dow Jones 19:51
45.541 -0,21%
Londra 17:35
9.187 -0,32%
Francoforte 17:35
23.902 -0,57%

Stellantis, Urso: dal prossimo anno produzione potrà tornare a crescere

Stellantis, Urso: dal prossimo anno produzione potrà tornare a crescere
(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato che dal prossimo anno la produzione di Stellantis in Italia tornerà a crescere. "In tutta Europa le case automobilstiche decidono la chiusura di interi stabilimenti. In Italia con l'accordo del Piano Stellantis l'azienda ha preso l'impegno di tenere in produzione tutti gli stabilimenti e a non fare licenziamenti", ha affermato a RaiNews24.

"Penso che con investimenti programmati per 2025 (2 miliardi di euro) e i nuovi modelli, dal prossimo anno si potrà tornare a crescere per i livelli produttivi", ha aggiunto.
