HSBC

Barclays

Lloyds

NatWest

NatWest Group

Lloyds Banking Group

Barclays

(Teleborsa) - Per recuperare le perdite sui tassi di interesse attualmente registrate dalla banca centrale, il(BoE) per le riserve che detengono presso la banca centrale. Lo sostiene un report dell'Institute for Public Policy Research (), che sta pesando sull'andamento del settore sulla Borsa di Londra nella seduta odierna.Da dicembre 2021, la BoE ha aumentato il tasso di interesse da quasi zero a un picco del 5,25%, sebbene attualmente si attesti al 4%. Sebbene gli elevati tassi di interesse mirassero a ridurre l'inflazione, hanno anche avuto undi Stato della banca centrale, il cosiddetto "" (QE). Dopo un periodo in cui ha realizzato profitti significativi con questo programma, la BoE sta ora registrando perdite record, il che è storicamente molto insolito per le banche centrali, e il Tesoro sta pagando per queste perdite.Secondo le stime dell'IPPR, le perdite della BoE. Ciò equivale a circa l'1,5% del gettito fiscale totale. Ed è più o meno la stessa cifra del bilancio annuale dell'intero Ministero degli Interni (comprese le attività di polizia e sicurezza pubblica). Il costo netto per l'intero ciclo di vita è stimato in 134 miliardi di sterline."Il Tesoro versa questi fondi alla BoE e alimenta direttamente i ricavi delle banche commerciali e, se non trasferiti ai clienti, i profitti - si legge nel rapporto - Inoltre, nelle condizioni attuali,".Queste: perdite derivanti dalla vendita di titoli di Stato al di sotto del valore di acquisto; e perdite sui tassi di interesse. Secondo IPPR, "le perdite sui tassi di interesse possono essere descritte come un sussidio governativo alle banche commerciali". In questo caso, il QE ha rappresentato un trasferimento del rischio al settore pubblico, che ora si traduce in perdite, mentre i servizi pubblici cruciali affrontano forti pressioni di finanziamento. Data la mancanza di concorrenza e di dinamismo nel settore bancario del Regno Unito, questo sussidio non viene in gran parte trasferito ai risparmiatori. Invece, matura principalmente agli azionisti delle banche come profitti straordinari. Gli utili delle quattro principali banche -- sono aumentati di 22 miliardi di sterline rispetto a prima della pandemia di Covid-19, essendo più che raddoppiati. L'altra parte delle perdite è dovuta alla vendita da parte della BoE dei titoli di stato in suo possesso derivanti dal QE a "prezzi di dumping". Così facendo, sta realizzando, in media,di questa legislatura. I guadagni derivanti da queste perdite non hanno una controparte diretta nel settore privato, ma ricadono su una rete frammentata di operatori del settore finanziario.Per affrontare questo problema, l'IPPR raccomanda un: in primo luogo, per recuperare le perdite sui tassi di interesse per i contribuenti attualmente registrate presso la Banca d'Inghilterra, il governo dovrebbe istituire una ", che potrebbe essere mirata a coprire i profitti straordinari direttamente collegati alle "riserve correlate al QE" e quindi alle perdite della BoE. Si applicherebbe solo alle riserve "correlate al QE", e non a quelle detenute per liquidità e altri scopi operativi. Inoltre, raccomanda di concentrarsi solo sulla "componente degli utili straordinari" (tassando i rendimenti delle riserve superiori al 2%), stimando che ciò potrebbe prevenire perdite per i contribuenti tra 35 e 40 miliardi di sterline nel corso di questa legislatura; in secondo luogo, il governo dovrebbe, in particolare rallentando il ritmo di smantellamento del QE - il cosiddetto restringimento quantitativo (QT) - e qualsiasi futuro QE.Guardando ai, forte pressione su, che mostra una discesa del 5,40%. Ribasso per, che passa di mano in perdita del 4,88%. Ribasso anche per, che tratta in perdita del 4,07% sui valori precedenti.