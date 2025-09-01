Amazon lancia i “Second Chance Deal Days”: sconti fino al 50% su prodotti ricondizionati

(Teleborsa) - Per la prima volta in assoluto, offrendo ai clienti, con l’obiettivo di contribuire a prolungare la vita dei prodotti ed evitare gli sprechi. Amazon, spiega in una nota, offre prodotti resi e ricondizionati di qualità in quasi tutte le categorie merceologiche, tra cui, con oltre 35 milioni di prodotti di seconda mano disponibili in Italia.Più di due terzi degli europei acquistano oggi prodotti di seconda mano, spinti dal risparmio legato al crescente costo della vita (34%), dalle preoccupazioni per l’ambiente (30%) e dalla comodità del servizio (29%).Amazon lo scorso anno ha permesso ai propri clienti in Italia digrazie agli acquisti di prodotti di seconda mano.Durante i Second Chance Deal Days, i clienti possono, verificando direttamente sulla pagina del prodotto online se l'articolo è nuovo o usato. Gli acquisti di seconda mano. Una ricerca commissionata da Amazon mostra che, in Italia, le principali preoccupazioni quando si tratta di acquistare prodotti di seconda mano sono legate alle condizioni del prodotto (36%) e alle garanzie e politiche di reso (32%)."Abbiamo riscontrato che quando i clienti sperimentano il valore e la qualità degli articoli di seconda mano diventano, contribuendo ae ottenendo al contempo un risparmio economico", afferma"Abbiamo team dedicati che ispezionano ogni prodotto restituito. I clientidi qualità e viene venduto con la garanzia del servizio clienti di Amazon".La priorità di Amazon è aiutare i clienti a trovare il, incrementando la loro soddisfazione e riducendo così i resi. "Il nostro approccio è semplice", afferma. "Se un prodotto può avere uno scopo utile,. È un bene per i nostri clienti, per Amazon e per il pianeta".Amazon rivende articoli usati, restituiti e ricondizionati attraversoentrambi supportati dal servizio clienti e dalle politiche di reso Amazon:offre prodotti usati e a scatola aperta a prezzi scontati. Questi articoli vengono sottoposti a un'accurata ispezione prima della rivendita e sono accompagnati da descrizioni come "Come nuovo", "Molto buono", ‘Buono’ o "Accettabile", affinché i clienti possano prendere una decisione d'acquisto informata. I prezzi riflettono le condizioni di ciascun articolo.offre prodotti ricondizionati venduti da partner di vendita qualificati di Amazon. Ogni prodotto è sottoposto a ispezione, test e pulizia professionale prima di essere offerto a prezzi competitivi.