Analisi Tecnica: CHF/USD del 31/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile -0,02%.
Il quadro tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,7994 con tetto rappresentato dall'area 0,8016. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,7986.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)