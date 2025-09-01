Milano 10:03
Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 31/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un moderato +0,03%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3512, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3497. L'equilibrata forza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3527.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
