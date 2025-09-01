Analisi Tecnica: USD/CAD del 31/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,12%.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3723, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3774. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3706.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)