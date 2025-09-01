Milano 10:05
Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 31/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,12%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3723, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3774. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3706.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
