Appuntamenti macroeconomici: settimana dell'1 settembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 01/09/2025
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 48,9 punti)
03:45 Cina
: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,7 punti; preced. 49,5 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 50,5 punti; preced. 49,8 punti)
10:00 Italia
: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,3%)
10:30 Regno Unito
: M4, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
10:30 Regno Unito
: Crediti consumo, mensile (preced. 1,42 Mld £) Martedì 02/09/2025
09:00 Spagna
: Disoccupazione (preced. -48,9K unità)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2%)
11:00 Italia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,5%)
11:00 Italia
: Prezzi produzione, mensile (preced. 1,5%)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 53,3 punti; preced. 49,8 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (atteso 48,9 punti; preced. 48 punti)
16:00 USA
: Spese costruzioni, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,4%) Mercoledì 03/09/2025
02:45 Cina
: PMI servizi Caixin (atteso 52,4 punti; preced. 52,6 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,1 punti; preced. 50,9 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 50,7 punti; preced. 51 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,8%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -0,5%)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (atteso -1,3%; preced. -4,8%) Giovedì 04/09/2025
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,1%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 62,08K unità)
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 71K unità; preced. 104K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -67,2 Mld $; preced. -60,2 Mld $)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 2,9%; preced. -1,8%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 229K unità)
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 6,9%)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 55,4 punti; preced. 55,7 punti)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 55,4 punti; preced. 55,1 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 50,5 punti; preced. 50,1 punti)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 18 Mld piedi cubi)
18:00 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,39 Mln barili) Venerdì 05/09/2025
01:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (preced. -5,2%)
07:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 105,8 punti; preced. 105,6 punti)
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso 0,4%; preced. -1%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,7%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)
08:45 Francia
: Bilancia commerciale (atteso -7,3 Mld Euro; preced. -7,6 Mld Euro)
08:45 Francia
: Partite correnti (preced. -3,4 Mld Euro)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,5%)
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,6%)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,2%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 74K unità; preced. 73K unità)