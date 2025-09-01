Milano 10:05
42.512 +0,75%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 10:05
9.208 +0,23%
Francoforte 10:05
24.024 +0,51%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,43%

Il FTSE MIB esordisce a 42.378,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,43%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,43%, dopo aver aperto a 42.378,37 punti.
Condividi
```