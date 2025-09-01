Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 29/08/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 29/08/2025 è stato pari a 2,69 miliardi di euro, in calo del 12,81%, rispetto ai 3,09 miliardi della vigilia.I volumi scambiati sono passati, da 1,13 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,64 miliardi.Su 640 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 365 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 231. Invariate le rimanenti 44 azioni.