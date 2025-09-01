Milano
10:07
42.471
+0,65%
Nasdaq
29-ago
23.415
0,00%
Dow Jones
29-ago
45.545
-0,20%
Londra
10:07
9.207
+0,21%
Francoforte
10:06
24.010
+0,45%
Lunedì 1 Settembre 2025, ore 10.23
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -2,03%
Nikkey a 41.849,82 punti
In breve
,
Finanza
01 settembre 2025 - 05.38
Indice Nikkey -2,03% a quota 41.849,82 all'apertura pomeridiana.
