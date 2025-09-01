Cassa Centrale Banca, Paolo Martignoni a capo della Funzione Compliance

(Teleborsa) - Con decorrenza odierna,ha assunto la direzione della, forte della sua profonda conoscenza del modello organizzativo e delle dinamiche del credito cooperativo, maturata lungo un percorso ventennale nel settore bancario, internamente al Gruppo Cassa Centrale.Laureato in Economia e Commercio, con indirizzo in Economia dell’organizzazione e dell’innovazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Paolo Martignoni ha iniziato la propria carriera nella Banca di Credito Cooperativo di Brescia, dopo un’esperienza in ambito consulenziale, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nelle aree Credito e Organizzazione fino ad assumere la responsabilità della Funzione Compliance.Dal luglio 2018 ha consolidato la propria crescita professionale all’interno della Direzione Compliance della Capogruppo, dove ha progressivamente assunto la responsabilità del Servizio Metodologie, Pianificazione e Reporting, ricoprendo successivamente l’incarico di Vice Direttore Compliance.La nomina di Paolo Martignoni a Chief Compliance Officer avrà piena efficacia al termine della valutazione fit and proper in corso con l’Autorità di Vigilanza, prevista per questa tipologia di Funzioni. La nomina si inquadra nel processo di consolidamento del Management della Capogruppo, esteso alle Funzioni di Controllo, quale figura in grado di garantire continuità ed efficacia nell’attuazione delle strategie in campo normativo e regolamentare.