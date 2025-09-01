Milano 10:07
Chiusura della Borsa di New York

(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 1 settembre, il mercato di New York è chiuso per la Festa del Lavoro.

