EuroPA e EPI impegnate a costruire sistema centralizzato pagamenti pan-europeo

(Teleborsa) -(European Payments Alliance) – rappresentata da Bancomat, Bizum, MB WAY (SIBS) e Vipps MobilePay –rendono noto che laannunciata nel giugno scorso. Il prossimo passo sarà la finalizzazione dello, in vista della fase di implementazione.Si tratta di unpiù indipendente, sovrano e armonizzato. Basandosi sulle connessioni già esistenti tra i partecipanti,, l'alleanza formata dai principali fornitori europei di servizi di pagamento mobile quali, ed(European Payments Initiative) l'iniziativa nata per porre fine alla frammentazione dei pagamenti in Europa e alla dipendenza dagli schemi internazionali, puntano ad, costruito su standard e infrastrutture europee.L’ hub permetterà aglidelle soluzioni partecipanti di effettuare pagamenti istantanei transfrontalieri per l’uso quotidiano, nei diversi contesti d’uso: inviare e ricevere denaro tra amici e familiari (transazioni peer-to-peer) e fare acquisti online o in negozio (transazioni commerciali). I consumatori e gli esercenti continueranno a utilizzare le loro soluzioni di riferimento ma con una portata europea più ampia.La soluzioneper garantire un’esperienza d’uso fluida e intuitiva, consentendo agli utenti di operare con il proprio brand di fiducia e strumenti di pagamento familiari. Saràconsolidati, come i pagamenti istantanei da conto a conto, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria ad accogliere diverse configurazioni tecniche.Il lancio seguirà un, a partire dai trasferimenti P2P per poi ampliarsi progressivamente ad altri casi d’uso. Inizialmente, l’iniziativa coprirà idalle soluzioni partecipanti: Andorra, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia.