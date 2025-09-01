Milano 13:05
42.356 +0,38%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 13:05
9.199 +0,12%
Francoforte 13:04
23.998 +0,40%

EuroPA e EPI impegnate a costruire sistema centralizzato pagamenti pan-europeo

Finanza
EuroPA e EPI impegnate a costruire sistema centralizzato pagamenti pan-europeo
(Teleborsa) - L’alleanza EuroPA (European Payments Alliance) – rappresentata da Bancomat, Bizum, MB WAY (SIBS) e Vipps MobilePay – ed EPI Company (EPI) rendono noto che la fase esplorativa della partnership annunciata nel giugno scorso sta per concludersi con esito positivo. Il prossimo passo sarà la finalizzazione dello studio di fattibilità entro dicembre 2025, in vista della fase di implementazione.

Si tratta di un ulteriore passo verso un sistema di pagamenti europeo più indipendente, sovrano e armonizzato. Basandosi sulle connessioni già esistenti tra i partecipanti, EuroPA, l'alleanza formata dai principali fornitori europei di servizi di pagamento mobile quali Bancomat, Bizum, MB WAY e Vipps MobilePay, ed EPI Company (European Payments Initiative) l'iniziativa nata per porre fine alla frammentazione dei pagamenti in Europa e alla dipendenza dagli schemi internazionali, puntano ad interconnettere le rispettive soluzioni attraverso un hub tecnico centrale, costruito su standard e infrastrutture europee.

L’ hub permetterà agli oltre 120 milioni di clienti in Europa delle soluzioni partecipanti di effettuare pagamenti istantanei transfrontalieri per l’uso quotidiano, nei diversi contesti d’uso: inviare e ricevere denaro tra amici e familiari (transazioni peer-to-peer) e fare acquisti online o in negozio (transazioni commerciali). I consumatori e gli esercenti continueranno a utilizzare le loro soluzioni di riferimento ma con una portata europea più ampia.

La soluzione supporterà diverse modalità di pagamento per garantire un’esperienza d’uso fluida e intuitiva, consentendo agli utenti di operare con il proprio brand di fiducia e strumenti di pagamento familiari. Sarà basata su standard europei consolidati, come i pagamenti istantanei da conto a conto, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria ad accogliere diverse configurazioni tecniche.

Il lancio seguirà un approccio graduale, a partire dai trasferimenti P2P per poi ampliarsi progressivamente ad altri casi d’uso. Inizialmente, l’iniziativa coprirà i 13 mercati già serviti dalle soluzioni partecipanti: Andorra, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia.

Condividi
```