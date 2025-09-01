EuroPA e EPI impegnate a costruire sistema centralizzato pagamenti pan-europeo

(Teleborsa) - L’alleanza EuroPA
(European Payments Alliance) – rappresentata da Bancomat, Bizum, MB WAY (SIBS) e Vipps MobilePay – ed EPI Company (EPI)
rendono noto che la fase esplorativa della partnership
annunciata nel giugno scorso sta per concludersi con esito positivo
. Il prossimo passo sarà la finalizzazione dello studio di fattibilità entro dicembre 2025
, in vista della fase di implementazione.
Si tratta di un ulteriore passo verso un sistema di pagamenti europeo
più indipendente, sovrano e armonizzato. Basandosi sulle connessioni già esistenti tra i partecipanti, EuroPA
, l'alleanza formata dai principali fornitori europei di servizi di pagamento mobile quali Bancomat, Bizum, MB WAY e Vipps MobilePay
, ed EPI Company
(European Payments Initiative) l'iniziativa nata per porre fine alla frammentazione dei pagamenti in Europa e alla dipendenza dagli schemi internazionali, puntano ad interconnettere le rispettive soluzioni attraverso un hub tecnico centrale
, costruito su standard e infrastrutture europee.
L’ hub permetterà agli oltre 120 milioni di clienti in Europa
delle soluzioni partecipanti di effettuare pagamenti istantanei transfrontalieri per l’uso quotidiano, nei diversi contesti d’uso: inviare e ricevere denaro tra amici e familiari (transazioni peer-to-peer) e fare acquisti online o in negozio (transazioni commerciali). I consumatori e gli esercenti continueranno a utilizzare le loro soluzioni di riferimento ma con una portata europea più ampia.
La soluzione supporterà diverse modalità di pagamento
per garantire un’esperienza d’uso fluida e intuitiva, consentendo agli utenti di operare con il proprio brand di fiducia e strumenti di pagamento familiari. Sarà basata su standard europei
consolidati, come i pagamenti istantanei da conto a conto, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria ad accogliere diverse configurazioni tecniche.
Il lancio seguirà un approccio graduale
, a partire dai trasferimenti P2P per poi ampliarsi progressivamente ad altri casi d’uso. Inizialmente, l’iniziativa coprirà i 13 mercati già serviti
dalle soluzioni partecipanti: Andorra, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia.