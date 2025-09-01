Gastech 2025: energia e leadership globale a Milano

(Teleborsa) - Dal, la comunità energetica globale si riunirà per. Il più grande evento al mondo dedicato anel settore energetico riuniràin un momento di crescente domanda e di pressioni senza precedenti per garantire un’energia accessibile, affidabile, conveniente e sempre più a basse emissioni di carbonio.L'edizione di quest'anno ospiterà, a testimonianza dell'urgenza e dell'importanza dell'attuale dibattito energetico globale. È stata confermata la partecipazione di. Tra i relatori, il Segretario degli Interni degli Stati Uniti, il Segretario dell'Energia degli Stati Unitie il Direttore Generale del Dipartimento Energia della Commissione Europea Ditte, insieme in Europa per la prima volta, sottolineando lain materia di sicurezza e transizione energetica.Oltre ai leader governativi, l'evento ospiterà Top Manager provenienti da tutta la catena del valore del gas naturale e del GNL. Tra i partecipanti confermati figurano, CEO di Shell;, Presidente e CEO di TotalEnergies;, CEO di Eni;, Presidente e CEO di Cheniere Energy;CEO di Vitol; Richard Holtum, CEO di Trafigura;, CEO di Snam;, CEO di YPF; e, CEO di Uniper.Gastech vedrà anche la partecipazione di importanti istituzioni internazionali., Direttore Generale del Dipartimento Energia della Commissione Europea;, direttore esecutivo dell’AIE, Agenzia Internazionale dell’Energia; S.E., segretario generale dell'IEF, International Energy Forum; e S.E., segretario generale del GECF, Gas Exporting Countries Forum, condivideranno le loro opinioni sulle principali tendenze in materia di consumo, produzione e investimenti, sottolineando il ruolo della collaborazione nella gestione di un panorama energetico complesso.L'evento di quest'anno si svolge in un contesto caratterizzato da, trainato dalla crescita demografica, dalla rapida espansione dell'intelligenza artificiale e dei data center e dal crescente bisogno di raffreddamento nelle estati più calde e di riscaldamento negli inverni più freddi. Il gas naturale e il GNL rimangono fondamentali per soddisfare queste esigenze in modo affidabile e conveniente, consentendo al contempo il progresso verso sistemi energetici a basse emissioni in tutto il mondo.Gastech svolge un ruolo fondamentale nel, ma anche sulle persone e sulle comunità al centro della transizione. Ogni decisione presa in una sala riunioni o in una tavola rotonda ministeriale ha conseguenze concrete. Poiché l'accesso a un'energia affidabile spesso segna il confine tra opportunità e difficoltà, l'energia deve essere riconosciuta per il suo ruolo centrale nel consentire il progresso e la prosperità.Nell'area espositiva, oltre 1.000 aziende, dai produttori globali e operatori infrastrutturali alle principali compagnie di navigazione, fornitori di tecnologia e innovatori nel campo delle tecnologie dell'idrogeno e del clima, presenteranno le ultime soluzioni e servizi lungo tutta la catena del valore energetico.ha dichiarato: "Il mondo richiede più energia che mai e la posta in gioco non potrebbe essere più alta. A Gastech 2025, ministri, amministratori delegati e leader istituzionali si riuniranno per trovare soluzioni che forniscano energia affidabile, accessibile e a basse emissioni. I confronti/dibattiti a Milano non solo daranno forma alle tecnologie e agli investimenti, mail cui futuro dipende da un accesso sicuro e sostenibile all'energia".