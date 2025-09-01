Gastech 2025: energia e leadership globale a Milano

(Teleborsa) - Dal 9 al 12 settembre presso Fiera Milano (Rho)
, la comunità energetica globale si riunirà per Gastech 2025
. Il più grande evento al mondo dedicato a gas naturale, GNL, idrogeno, tecnologie per il clima e intelligenza artificiale
nel settore energetico riunirà oltre 50.000 partecipanti, 1.000 aziende espositrici e oltre 1.000 relatori
in un momento di crescente domanda e di pressioni senza precedenti per garantire un’energia accessibile, affidabile, conveniente e sempre più a basse emissioni di carbonio.
L'edizione di quest'anno ospiterà Ministri, decisori politici e CEO
, a testimonianza dell'urgenza e dell'importanza dell'attuale dibattito energetico globale. È stata confermata la partecipazione di ventidue ministri internazionali e rappresentanti governativi di Italia, Ungheria, Egitto, Iraq, Nigeria, Mauritania, Libia e Libano
. Tra i relatori, il Segretario degli Interni degli Stati Uniti Doug Burgum
, il Segretario dell'Energia degli Stati Uniti Chris Wright
e il Direttore Generale del Dipartimento Energia della Commissione Europea Ditte Juul Jørgensen
, insieme in Europa per la prima volta, sottolineando la crescente importanza della cooperazione transatlantica
in materia di sicurezza e transizione energetica.
Oltre ai leader governativi, l'evento ospiterà Top Manager provenienti da tutta la catena del valore del gas naturale e del GNL. Tra i partecipanti confermati figurano Wael Sawan
, CEO di Shell; Patrick Pouyanné
, Presidente e CEO di TotalEnergies; Claudio Descalzi
, CEO di Eni; Jack Fusco
, Presidente e CEO di Cheniere Energy; Russell Hardy,
CEO di Vitol; Richard Holtum, CEO di Trafigura; Agostino Scornajenchi
, CEO di Snam; Horacio Marín
, CEO di YPF; e Michael Lewis
, CEO di Uniper.
Gastech vedrà anche la partecipazione di importanti istituzioni internazionali. Ditte Juul Jørgensen
, Direttore Generale del Dipartimento Energia della Commissione Europea; Fatih Birol
, direttore esecutivo dell’AIE, Agenzia Internazionale dell’Energia; S.E. Jassim Al-Shirawi
, segretario generale dell'IEF, International Energy Forum; e S.E. Mohamed Hamel
, segretario generale del GECF, Gas Exporting Countries Forum, condivideranno le loro opinioni sulle principali tendenze in materia di consumo, produzione e investimenti, sottolineando il ruolo della collaborazione nella gestione di un panorama energetico complesso.
L'evento di quest'anno si svolge in un contesto caratterizzato da un aumento della domanda globale di energia
, trainato dalla crescita demografica, dalla rapida espansione dell'intelligenza artificiale e dei data center e dal crescente bisogno di raffreddamento nelle estati più calde e di riscaldamento negli inverni più freddi. Il gas naturale e il GNL rimangono fondamentali per soddisfare queste esigenze in modo affidabile e conveniente, consentendo al contempo il progresso verso sistemi energetici a basse emissioni in tutto il mondo.
Gastech svolge un ruolo fondamentale nel guidare il dibattito non solo sulle tecnologie e sugli investimenti
, ma anche sulle persone e sulle comunità al centro della transizione. Ogni decisione presa in una sala riunioni o in una tavola rotonda ministeriale ha conseguenze concrete. Poiché l'accesso a un'energia affidabile spesso segna il confine tra opportunità e difficoltà, l'energia deve essere riconosciuta per il suo ruolo centrale nel consentire il progresso e la prosperità.
Nell'area espositiva, oltre 1.000 aziende, dai produttori globali e operatori infrastrutturali alle principali compagnie di navigazione, fornitori di tecnologia e innovatori nel campo delle tecnologie dell'idrogeno e del clima, presenteranno le ultime soluzioni e servizi lungo tutta la catena del valore energetico. Gastech rimane il luogo in cui governi, aziende e innovatori stringono partnership, firmano accordi e delineano percorsi pratici per fornire energia che promuova sia la crescita, sia la sostenibilità
.Christopher Hudson, Presidente di dmg events,
ha dichiarato: "Il mondo richiede più energia che mai e la posta in gioco non potrebbe essere più alta. A Gastech 2025, ministri, amministratori delegati e leader istituzionali si riuniranno per trovare soluzioni che forniscano energia affidabile, accessibile e a basse emissioni. I confronti/dibattiti a Milano non solo daranno forma alle tecnologie e agli investimenti, ma avranno un impatto diretto sulle persone e sulle comunità
il cui futuro dipende da un accesso sicuro e sostenibile all'energia".