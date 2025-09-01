InPost, piccolo investimento strategico di minoranza in Bloq.it

InPost

(Teleborsa) -, colosso polacco che è il principale fornitore logistico europeo per il settore dell'e-commerce, ha annunciato una, il fornitore di tecnologie per reti di armadietti intelligenti in più rapida crescita in Europa. L'accordo prevede un impegno commerciale pluriennale per l'implementazione di oltre 20.000 unità di armadietti Bloq.it NEXT in tutta Europa e include un piccoloda parte di InPost. Non sono stati resi i dettagli finanziari dell'operazione.Con questa partnership, InPost si unisce a un(fondata a Lisbona nel 2019), tra cui nomi come Vinted Go, GLS e DHL.I primi armadietti NEXT per InPost sono già stati installati in Francia e Regno Unito a luglio, con l'. Nei prossimi cinque anni, l'implementazione accelererà nei principali mercati europei di InPost."Il nostro investimento strategico in Bloq.it rappresenta- ha commentatodi InPost - Questa partnership non solo ci dà accesso a tecnologie di nuova generazione, ma ci consente anche di consolidare la nostra leadership di mercato offrendo ai nostri clienti una praticità senza precedenti. Ci aspettiamo che questo abbia un impatto positivo sulla nostra traiettoria di crescita e sulla redditività a lungo termine".