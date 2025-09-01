Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

Migliori e peggiori
Madrid: giornata depressa per Acciona Energia
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di energia rinnovabile spagnolo, con una flessione dell'1,91%.

La tendenza ad una settimana di Acciona Energia è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Acciona Energia mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,39 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,83. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,23.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
