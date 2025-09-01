Madrid: giornata depressa per Acciona Energia

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, con una flessione dell'1,91%.
La tendenza ad una settimana di Acciona Energia
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Acciona Energia
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,39 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,83. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)