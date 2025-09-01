Manodopera specializzata introvabile: le figure più difficili da trovare

(Teleborsa) - Nel 2024, su un totale di 5,5 milioni di assunzioni, quasi 840 mila, pari al 15%
del totale, hanno riguardato operai specializzati
. La ricerca di queste figure si è rivelata particolarmente impegnativa: nel 63,8%
dei casi, infatti, gli imprenditori hanno segnalato notevoli difficoltà di reperimento
e, quando la selezione ha avuto esito positivo, il processo ha richiesto in media quasi cinque mesi
. Nessun’altra professione richiesta dalle aziende ha evidenziato livelli di difficoltà e tempi di ricerca superiori a quelli riscontrati per gli operai specializzati. Inoltre, in quattro casi su dieci
l’insuccesso nel trovare questo profilo è stato determinato dall’assenza di candidati presentatisi al colloquio
.
E' quanto emerge da una analisi dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre,
che ha esaminato i report di Unioncamere-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior del 2024 e del trimestre agosto-ottobre 2025.
In sintesi, per molte realtà produttive, soprattutto di piccole e piccolissime dimensioni, individuare figure quali carpentieri, gruisti, fresatori, saldatori
o operatori di macchine a controllo numerico computerizzato rappresenta una sfida estremamente complessa
. Giovani chiedono flessibilità e più tempo libero
Le cause
dello scostamento tra domanda e offerta di lavoro sono molteplici
e frequentemente interconnesse. Negli ultimi anni, fattori quali la denatalità e l’invecchiamento della popolazione hanno contribuito a ridurre la disponibilità di forza lavoro. Inoltre, è rilevante sottolineare che molti candidati non possiedono le competenze
tecniche e professionali richieste dagli imprenditori, in particolare nel settore manifatturiero. Inoltre, rispetto al periodo pre-Covid, i giovani
sono sempre più alla ricerca di occupazioni che offrano maggiori livelli di flessibilità, autonomia e tempo libero
. Parallelamente, mostrano una minore propensione ad accettare incarichi con orari prolungati (in particolare nel weekend) o condizioni lavorative fisicamente gravose. Gli introvabili
I settori dove è sempre più difficile
reperire operai specializzati sono l’edilizia e il manifatturiero
; in riferimento a quest’ultimo, il legno, il tessile-abbigliamento-calzature e la metalmeccanica
sono le filiere dove la ricerca è più impegnativa.
Nel settore dell’edilizia, ad esempio, si segnala la difficoltà di trovare sul mercato del lavoro carpentieri, ponteggiatori, cartongessisti, stuccatori, pavimentatori/piastrellisti, palchettisti e gruisti/escavatoristi
.
Nel comparto del legno sono quasi introvabili i verniciatori, gli ebanisti, i restauratori
di mobili antichi e i filettatori attrezzisti.
Nel tessile-abbigliamento si faticano ad assumere modellisti, confezionisti e stampatori
. Nel calzaturiero, invece, tagliatori, orlatori, rifinitori e cucitori
. Le provincie più carenti
Il Nordest
è la ripartizione geografica dove nel 2024 è stato più difficile reperire questi lavoratori
. La situazione più critica
ha interessato il Trentino Alto Adige
: la difficoltà di reperimento ha toccato il 56,5%
. Seguono il Friuli Venezia Giulia
con il 55,3, l’Umbria
con il 55 la Valle d’Aosta
con il 54,5 e il Veneto
al 51,5.
Il Mezzogiorno
, invece, è l’area del Paese dove il reperimento è stato più "facile"
. In Sicilia
la difficoltà di reperimento è stata del 42 per cento, in Puglia
del 41,9 e in Campania
del 41. Pordenone
, invece, è la provincia dove gli imprenditori faticano più
di tutti gli altri colleghi d’Italia a trovare un lavoratore dipendente (56,8 per cento). Seguono Bolzano e Trento
con il 56,5, Gorizia
con il 56,1 e Cuneo
con il 55,9. Caserta
con il 39,3 per cento, Salerno
con il 38,3 e, infine, Palermo
con il 36,9 sono i territori dove è più facile reperire lamanodopera
. Programmate nuove assunzioni per 1,4 milioni
Fra agosto e ottobre di quest’anno le imprese prevedono 1,4 milioni di nuove entrate
. A contendersi il primato nazionale sono le Città Metropolitane di Milano e Roma
. Se nel capoluogo regionale lombardo sono previste 115.280 assunzioni, nella Capitale dovrebbero essere 114.200. Seguono Napoli con 60.290, Torino con 42.530, Bari con 42.060 e Brescia con 31.930.