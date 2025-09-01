Manodopera specializzata introvabile: le figure più difficili da trovare

(Teleborsa) - Nel 2024,del totale, hanno riguardato. La ricerca di queste figure si è rivelata particolarmente impegnativa: neldei casi, infatti, gli imprenditori hanno segnalatoe, quando la selezione ha avuto esito positivo, il processo ha richiesto. Nessun’altra professione richiesta dalle aziende ha evidenziato livelli di difficoltà e tempi di ricerca superiori a quelli riscontrati per gli operai specializzati. Inoltre,l’insuccesso nel trovare questo profilo è stato determinato dall’E' quanto emerge da una analisi dell'che ha esaminato i report di Unioncamere-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior del 2024 e del trimestre agosto-ottobre 2025.In sintesi, per molte realtà produttive, soprattutto di piccole e piccolissime dimensioni, individuare figure qualio operatori di macchine a controllo numerico computerizzato rappresenta unaLedello scostamento tra domanda e offerta di lavoro sonoe frequentemente interconnesse. Negli ultimi anni, fattori quali la denatalità e l’invecchiamento della popolazione hanno contribuito a ridurre la disponibilità di forza lavoro. Inoltre, è rilevante sottolineare chetecniche e professionali richieste dagli imprenditori, in particolare nel settore manifatturiero. Inoltre, rispetto al periodo pre-Covid, isono sempre più alla ricerca di occupazioni che offrano. Parallelamente, mostrano una minore propensione ad accettare incarichi con orari prolungati (in particolare nel weekend) o condizioni lavorative fisicamente gravose.I settori dove è semprereperire operai specializzati sono; in riferimento a quest’ultimo,sono le filiere dove la ricerca è più impegnativa.Nel settore dell’edilizia, ad esempio, si segnala la difficoltà di trovare sul mercato del lavoroNel comparto del legno sono quasidi mobili antichi e i filettatori attrezzisti.Nel tessile-abbigliamento si faticano ad assumere. Nel calzaturiero, invece,Ilè la ripartizione geografica dove nel 2024 è stato. La situazioneha interessato il: la difficoltà di reperimento ha toccato i. Seguono ilcon il 55,3,con il 55 lacon il 54,5 e ilal 51,5.Il, invece, è l’area del Paese dove il reperimento è stato. Inla difficoltà di reperimento è stata del 42 per cento, indel 41,9 e indel 41., invece, è ladi tutti gli altri colleghi d’Italia a trovare un lavoratore dipendente (56,8 per cento). Seguonocon il 56,5,con il 56,1 econ il 55,9.con il 39,3 per cento,con il 38,3 e, infine,con il 36,9 sono i territori dove èFra agosto e ottobre di quest’anno le imprese prevedono. A contendersi il primato nazionale sono le Città Metropolitane di. Se nel capoluogo regionale lombardo sono previste 115.280 assunzioni, nella Capitale dovrebbero essere 114.200. Seguono Napoli con 60.290, Torino con 42.530, Bari con 42.060 e Brescia con 31.930.