Mediobanca, accordo di consultazione tra soci scende al 6,91% del capitale

(Teleborsa) - L'si riduce da 7,41% al. Lo fa sapere Piazzette Cuccia, dopo che il 26 agosto 2025 ilha venduto l’intera partecipazione (3.370.254 azioni, corrispondenti allo 0,41% del capitale sociale) e, pertanto, non fa più parte dell'accordo; e dopo che, a seguito delle vendite effettuate il 26 e il 28 agosto 2025, la partecipazione delammonta a 3.037.805 azioni (0,37% circa del capitale sociale), suddivise tra Sinpar (2.256.868 azioni 0,28%) e Gilpar (780.937 azioni, 0,10%).Ora FIN.PRIV. (detenuta da) ha l'1,76% del capitale sociale. Monge & C. 1,19%, Finprog Italia (Gruppo Doris) 0,98%, Gruppo Gavio 0,14%, Gruppo Lucchini 0,37%, Gruppo Pecci 0,57%, PLT Holding (fam. Tortora) 0,49%, Fin. Fer. (Gruppo Pittini) 0,43%, Gruppo Aspesi 0,34%, MAIS 0,24%, Valsabbia Investimenti 0,15%, AFL (Federico Falck) 0,14%, Romano Minozzi 0,11%.